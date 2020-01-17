К поиску пропавшего ростовчанина подключились волонтёры



Добровольцы подключились к розыску пропавшего ростовчанина. Ранее о пропаже мужчины сообщили в полиции.



Житель Октябрьского района Ростова, 40-летний Евгений Барыбин, пропал 5 декабря. В тот день он вышел из дома и больше не вернулся. Родные обратились в полицию. 21 января стало известно, что к розыску мужчины подключились поисковики из отряда «Лиза Алерт Юг». Волонтёры распространили листовки с фотографией и приметами пропавшего.



Напомним, рост жителя Ростова - около 170-175 сантиметров, телосложение худощавое. У него тёмные волосы, с сединой, голубые глаза. Из особых примет - шрам под левой лопаткой.



В день пропажи мужчина был одет в голубые джинсы, куртку цвета хаки, чёрную шапку. На ногах — синие кроссовки.



Всех, кто знает, где может находиться Евгений Барыбин или видел его, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-54, 8 (863) 249-10-50, 8 (863) 249-10-66.