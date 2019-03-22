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В Ростовской области разыскивают пропавшую жительницу Новокузнецка

В Ростовской области разыскивают пропавшую жительницу Новокузнецка
Жительницу Новокузнецка разыскивают в Ростовской области. Айсел Алиева пропала 8 марта, в тот день она не пришла домой после работы.

Когда звонки родственникам и друзьям ни к чему не привели, родные обратились за помощью к полицейским и волонтёрам. Они предполагают, что Айсел может находиться в Ростовской области.

Девушке 24 года. Её рост около 165 сантиметров, телосложение худощавое, глаза карие, волосы каштановые.

В день пропажи она надела чёрную болоньевую куртку и синие джинсы. На ногах — ботинки чёрного цвета.

Любую информацию о местонахождении Айсел Алиевой просят сообщать по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

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