На Дону разыскивают девушку, пропавшую в Новокузнецке



На Дону разыскивают девушку, пропавшую в Новокузнецке. К поискам 24-летней Айсел Наби Кызы Алиеву подключились сотрудники правоохранительных органов. О местонахождении девушки ничего не известно более месяца.



Утром 8 марта она отправилась на работу, однако домой не вернулась. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к волонтерам и написали заявление в полицию.



Месяц поисков не привел к успешным результатам. Правоохранители Кемеровской области разослали ориентировку в другие регионы страны, в том числе в Ростовскую область.



На вид пропавшей 23-25 лет, ее рост 165 сантиметров. У девушки худощавое телосложение, каштановые волосы и карие глаза. В день исчезновения она была одета в черную болоньевую куртку, синие джинсы и черные ботинки. С собой у Айсел был серый рюкзак.



Если у вас сведения о местоположении девушки, позвоните по телефону 8 800 700 54 52.