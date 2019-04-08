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На Дону разыскивают девушку, пропавшую в Новокузнецке

На Дону разыскивают девушку, пропавшую в Новокузнецке
На Дону разыскивают девушку, пропавшую в Новокузнецке. К поискам 24-летней Айсел Наби Кызы Алиеву подключились сотрудники правоохранительных органов. О местонахождении девушки ничего не известно более месяца.

Утром 8 марта она отправилась на работу, однако домой не вернулась. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к волонтерам и написали заявление в полицию.

Месяц поисков не привел к успешным результатам. Правоохранители Кемеровской области разослали ориентировку в другие регионы страны, в том числе в Ростовскую область. 

На вид пропавшей 23-25 лет, ее рост 165 сантиметров. У девушки худощавое телосложение, каштановые волосы и карие глаза. В день исчезновения она была одета в черную болоньевую куртку, синие джинсы и черные ботинки. С собой у Айсел был серый рюкзак.

Если у вас сведения о местоположении девушки, позвоните по телефону 8 800 700 54 52.

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