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В Ростове-на-Дону разыскивают парня из Ставрополя

В Ростове-на-Дону разыскивают парня из Ставрополя
Пропавшего без вести 16-летнего жителя Ставрополя разыскивают в Ростове. Али Ахмедов ушёл из дома 20 марта и до сих пор не вернулся. На связь с семьёй он не выходит. Родные предполагают, что он может находиться в донской столице.

Рост Али 168 сантиметров. У него нормальное телосложение, карие глаза и чёрные волосы.

В день пропажи он был одет в синюю кофту, чёрные брюки, чёрную куртку и чёрные кроссовки.

Любую информацию о местонахождении Али Ахмедова просят сообщать по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

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