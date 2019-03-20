В Ростове-на-Дону разыскивают парня из Ставрополя



Пропавшего без вести 16-летнего жителя Ставрополя разыскивают в Ростове. Али Ахмедов ушёл из дома 20 марта и до сих пор не вернулся. На связь с семьёй он не выходит. Родные предполагают, что он может находиться в донской столице.



Рост Али 168 сантиметров. У него нормальное телосложение, карие глаза и чёрные волосы.



В день пропажи он был одет в синюю кофту, чёрные брюки, чёрную куртку и чёрные кроссовки.



Любую информацию о местонахождении Али Ахмедова просят сообщать по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.