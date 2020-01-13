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В Ростовской области разыскивают пропавшую в Башкортостане девушку

В Ростовской области разыскивают пропавшую в Башкортостане девушку
Пропавшую в Башкортостане 21-летнюю девушку разыскивают в Ростовской области. Ориентировка на розыск Екатерины Панковой появилась 15 января.

Катя пропала 8 января в городе Стерлитамаке. В тот день она перестала выходить на связь с родными и друзьями. Сначала родственники пытались своими силами найти девушку. Когда их поиски не увенчались успехом, они обратились в поисковый отряд «Лиза Алерт». Сообщается, что Панкова может находиться в любом регионе России, включая Ростовскую область.

Рост пропавшей — 160 сантиметров, телосложение худощавое. У неё черные короткие волосы и голубые глаза. Когда девушку видели в последний раз, она была одета в чёрную куртку с капюшоном, синие джинсы, синюю шапку с помпоном и блестящими нитями, на ногах — ботинки чёрного цвета.

Всех неравнодушных просят принять участие в поиске Екатерины. Если вы знаете, где она может находиться, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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