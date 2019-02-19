В Ростовской области разыскивают пропавшего два года назад жителя Таганрога



Пропавшего два года назад таганрожца разыскивают в Ростовской области. В 2017 году 39-летний Михаил Бабенко ушёл из дома и перестал выходить на связь.



Мужчина родился в Сибири. Затем вместе с семьёй он приехал в Таганрог. Однажды он вышел на улицу и больше не вернулся. Обеспокоенные родственники обратились за помощью в полицию. Но правоохранителям не удалось найти его ни через месяц, ни даже через год. Бабенко объявили в федеральный розыск. Родные даже думали, что он погиб.



Однако в начале февраля 2019 года забрезжил луч надежды. Появилась информация о том, что в Ростове видели человека, похожего на Михаила. Поиски мужчины продолжились. Мама Бабенко сейчас живёт в Мариуполе и не оставляет надежды найти сына.



Его рост около 178 сантиметров, телосложение худощавое, волосы и борода рыжие, глаза серо-голубые. Из особых примет — шрам слева над верхней губой, во рту нет одного зуба. Также он сутулится.



Если вы знаете что-то о местонахождении Михаила Бабенко, сообщите по телефонам 8-951-500-96-13 или 02.