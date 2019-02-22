В Ростове разыскивают пропавшего три недели назад мужчину



Три недели в Ростове-на-Дону разыскивают пропавшего без вести мужчину. Ахсарбек Качмазов пропал 4 февраля в Северной Осетии. Когда он перестал выходить на связь, родные обратились за помощью к правоохранителям и волонтёрам. Спустя какое-то время после пропажи его заметили в Ростове-на-Дону.



Отмечается, что 57-летний Ахсарбек Нударович нуждается в медицинской помощи.



Рост пропавшего - около 175 сантиметров, у него среднее телосложение, карие глаза и седые волосы.



В последний раз его видели в тёплом синем свитере в белую клетку, светло-синих джинсах и чёрных ботинках.



Если вы знаете что-то о местонахождении Ахсарбека Качмазова, сообщите по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.