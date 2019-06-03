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В Ростовской области разыскивают таганрожца, пропавшего 5 лет назад

В Ростовской области разыскивают таганрожца, пропавшего 5 лет назад
Жителя Таганрога, пропавшего пять лет назад, разыскивают в Ростовской области. Как 5 июня сообщили в донском ГУ МВД, 38-летний Михаил Бабенко ушёл из дома в мае 2014 года. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. Отмечается, что при себе мужчина имел паспорт и военный билет.

Рост Михаила - 178 сантиметров, у него среднее телосложение, русые волосы, рыжеватая борода и серо-голубые глаза. Из особых примет: сутулость и шрам около двух сантиметров над левой губой.

Если вы знаете, где может находиться Михаил Бабенко, сообщите по телефонам: 8 (863) 463-23-95 или 102.

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