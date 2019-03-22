В Ростовской области при пожаре в собственном доме погиб пенсионер



Пожилой мужчина погиб в результате пожара в Песчанокопском районе Ростовской области. Трагедия произошла в селе Развильное 26 марта около 00:30. Загорелся один из частных домов на улице Ростовской.



- Для ликвидации пожара привлекались шесть спасателей и две единицы техники, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.



К моменту прибытия огнеборцев пламя горело на площади 12 квадратных метров. На тушение ушло чуть больше десяти минут. К несчастью, в результате ЧП погиб человек. Им оказался 68-летний мужчина. Точная причина его гибели устанавливается.