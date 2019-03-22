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В Ростовской области при пожаре в собственном доме погиб пенсионер

В Ростовской области при пожаре в собственном доме погиб пенсионер
Пожилой мужчина погиб в результате пожара в Песчанокопском районе Ростовской области. Трагедия произошла в селе Развильное 26 марта около 00:30. Загорелся один из частных домов на улице Ростовской.

- Для ликвидации пожара привлекались шесть спасателей и две единицы техники, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

К моменту прибытия огнеборцев пламя горело на площади 12 квадратных метров. На тушение ушло чуть больше десяти минут. К несчастью, в результате ЧП погиб человек. Им оказался 68-летний мужчина. Точная причина его гибели устанавливается.

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