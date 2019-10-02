В крупном пожаре в Ростовской области погиб пенсионер



Пожилой мужчина стал жертвой пожара в Ростовской области. Трагический случай произошёл в селе Крученая Балка Сальского района ранним утром 3 октября. Сообщение о возгорании на улице Свободы поступило около 5 часов. Горел одноэтажный жилой дом. К моменту прибытия пожарных площадь возгорания составляла 60 квадратных метров.



- К тушению привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.



Нескольких человек удалось эвакуировать. Увы, один из них не смог покинуть здание. Он погиб в результате пожара. Тело 75-летнего жильца частного дома обнаружили после ликвидации возгорания. Сейчас эксперты разбираются в причинах происшествия. На тушение огня ушло менее получаса.