В Ростовской области из-за короткого замыкания погиб мужчина



В Цимлянском районе Ростовской области один человек погиб в результате пожара. Происшествие случилось в ночь на 9 февраля в посёлке Железнодорожном. Около 1:30 загорелся частный дом на улице Победы.



- К моменту прибытия спасателей площадь пожара составила 56 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. - К тушению привлекали шесть человек личного состава и две единицы техники.



В результате пожара погиб один человек. Им оказался 30-летний мужчина. В спасательном ведомстве добавили, что причиной возгорания стало короткое замыкание.