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Мужчина погиб в результате крупного пожара в Ростовской области

Мужчина погиб в результате крупного пожара в Ростовской области
В Миллеровском районе Ростовской области один человек погиб в результате пожара. Сообщение о возгорании в хуторе Ореховка поступило 27 ноября около 7:20. Происшествие случилось в частном доме на улице Октябрьской.

- Площадь пожара составила 39 квадратных метров, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. - К тушению привлекались 12 человек личного состава и три единицы техники.

На ликвидацию возгорания ушло около получаса. К несчастью, в результате ЧП погиб один человек. Им оказался 45-летний мужчина. Причина пожара устанавливается.

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