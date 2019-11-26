Мужчина погиб в результате крупного пожара в Ростовской области



В Миллеровском районе Ростовской области один человек погиб в результате пожара. Сообщение о возгорании в хуторе Ореховка поступило 27 ноября около 7:20. Происшествие случилось в частном доме на улице Октябрьской.



- Площадь пожара составила 39 квадратных метров, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. - К тушению привлекались 12 человек личного состава и три единицы техники.



На ликвидацию возгорания ушло около получаса. К несчастью, в результате ЧП погиб один человек. Им оказался 45-летний мужчина. Причина пожара устанавливается.