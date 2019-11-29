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В Ростове пропавшую во время прогулки пенсионерку нашли живой

В Ростове пропавшую во время прогулки пенсионерку нашли живой
Живой нашли пропавшую в Ростове-на-Дону пенсионерку. Наталья Судницына вернулась к семье 1 декабря.

В тот день 72-летняя женщина отправилась прогуляться. Воскресный день она решила провести в парке на Пушкинской улице. Время шло, а Наталья не возвращалась домой. Когда родные не смогли самостоятельно её разыскать, они обратились в поисковый отряд «Лиза Алерт Юг». Близкие рассказали, что пенсионерка может страдать потерей памяти.

В тот же день женщина вернулась домой. Сейчас её жизни и здоровью ничего не угрожает.

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