В Ростовском зоопарке у пары зубров появился детеныш

В Ростовском зоопарке пополнение среди зубров. О том, что смака Мулатка впервые стала мамой в донском зоосаде рассказали 23 ноября.Примечательно, что ее самец Мужичок уже дважды отец. Зубренка с мамой поместили в отдельном вольере. Малыш питается материнским молоком и по чуть-чуть пробует веточный корм и сено. Как назовут детеныша, станет известно 30 ноября, после результатов конкурса на лучшее имя.После рождения детеныша у Мулатки и Мужичка, зубров в зоопарке стало пять. Делят территорию с остальными особями самка Муза и самец Музыкант. Все они занесены в Европейскую племенную книгу, согласно которой имена зубров кавказско-беловежской линии должны начинаться со слога «Му».