В Ростовском зоопарке появился на свет кенгуренок

В Ростовском зоопарке произошло очередное весеннее пополнение. На свет появился детеныш кенгуру.Родителями стали Беннета и Милад. Самка переехала в Ростов из Пензенского зоопарка, а самец - из Калининградского.Специалисты зоопарка рассказали, что кенгуру рождаются совсем крошечными. Их вес составляет около одного грамма. Едва появившись на свет, малыши перебираются к маме в сумку. Там происходит дальнейшее питание и развитие. Внутри маминого кармана, детёныш питается молоком, но уже через некоторое время начинает захватывать передними лапами взрослую пищу: траву, сено, фрукты, орехи, сухарики.Но даже после того, когда кенгуру перестаёт помещаться в материнскую сумку и передвигается полностью самостоятельно, он продолжает докармливаться материнским молоком. Для этого он засовывает в сумку голову.