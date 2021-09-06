Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовском зоопарке показали подросших малышей патагонской мары

В Ростовском зоопарке показали подросших малышей патагонской мары
Подросших патагонских мар показали в Ростовском зоопарке. Малыши еще совсем маленькие и выйти к людям из своих вольеров смогут только в тишине.

Пара патагонских мар, Эрнест и Моника, уже в третий раз стали родителями двоих малышей. Их старшие дети, Ворчун и Виви, живут в соседнем вольере.

Примечательно, что именно из-за новорожденных мар экзотариум был долгое время закрыт. Животные в этой части зоопарка очень боязливые и не любят громких звуков посетителей. Сейчас, когда мары немного окрепли, экзотариум открыли. Несмотря на это, сотрудники зоосада настоятельно просят быть потише.

Мары - южноамериканские животные, близкие родственники морских свинок. Из-за некоторого внешнего сходства этого грызуна иногда называют патагонским зайцем. В длину мары могут достигать 50-70 сантиметров, а вес - 9-16 килограммов, хотя при рождении их вес составляет не больше 400-700 граммов. Их шерсть окрашена в серые, белые и рыжие цвета. Грызуны отлично бегают, потому что форма их тела с длинными ногами напоминает кроличью.

Мары - очень активные животные, питаются растительной пищей. В среднем патагонские мары живут до 14 лет, но большинство не доживают до десяти лет.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.