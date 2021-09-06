В Ростовском зоопарке показали подросших малышей патагонской мары

Подросших патагонских мар показали в Ростовском зоопарке. Малыши еще совсем маленькие и выйти к людям из своих вольеров смогут только в тишине.Пара патагонских мар, Эрнест и Моника, уже в третий раз стали родителями двоих малышей. Их старшие дети, Ворчун и Виви, живут в соседнем вольере.Примечательно, что именно из-за новорожденных мар экзотариум был долгое время закрыт. Животные в этой части зоопарка очень боязливые и не любят громких звуков посетителей. Сейчас, когда мары немного окрепли, экзотариум открыли. Несмотря на это, сотрудники зоосада настоятельно просят быть потише.Мары - южноамериканские животные, близкие родственники морских свинок. Из-за некоторого внешнего сходства этого грызуна иногда называют патагонским зайцем. В длину мары могут достигать 50-70 сантиметров, а вес - 9-16 килограммов, хотя при рождении их вес составляет не больше 400-700 граммов. Их шерсть окрашена в серые, белые и рыжие цвета. Грызуны отлично бегают, потому что форма их тела с длинными ногами напоминает кроличью.Мары - очень активные животные, питаются растительной пищей. В среднем патагонские мары живут до 14 лет, но большинство не доживают до десяти лет.