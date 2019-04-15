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В Ростовском зоопарке родились три лемура

В Ростовском зоопарке родились три лемура
В семействе лемуров, обитающих в Ростовском зоопарке, родились три детеныша. Мамами стали сразу две самки. Своих малышей они сейчас вскармливают молоком. Сами новоиспеченные мамы предпочитают фрукты, иногда могут полакомиться листьями, цветами, травянистыми растениями, кактусами и изредка насекомыми.

В Ростовском зоопарке рассказали, что лемуры – общественные животные. В семействе принято воспитывать малышей всем коллективом. Заботу и внимание лемуры проявляют, вылизывая шерстку друг друга.

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