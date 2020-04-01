Ни заяц, ни кенгуру, ни олень: в Ростовском зоопарке родились патагонские мары



В Ростовском зоопарке - весеннее пополнение. Вечером 31 марта здесь родились патагонские мары.



Родителями стали самка Моника и самец Эрнест, прибывшие в Ростов из Новосибирского зоопарка. Обычно заботится о малышах мама. Как правило, в одной норе несколько матерей организуют общий «детский сад». Но новоиспечённый отец стал исключением.

- Он не хуже матери опекает малышей: обнюхивает, облизывает, следит, чтобы они далеко не уходили, прячет за собой, проверяет по запаху и голосу заходящих в клетку рабочих и зоологов, - рассказали в Ростовском зоопарке.







Беременность у самок длится около 77 дней, чаще всего в помете рождаются два детёныша. На 3-4-й день малыши пробуют взрослую твердую пищу. Но материнским молоком докармливаются до 6-7 месяцев.



Патагонские мары - одни из самых крупных грызунов. Питаются растительной пищей, ведут ночной образ жизни. У забавных зверьков родом из Аргентины необычная внешность. Они сочетают в себе черты зайца, кенгуру и даже немного оленя. Масса тела этих зверьков может достигать 16 килограммов. Длина тела - до 75 сантиметров, а высота в плечах - до 45 сантиметров.