В Ростовском зоопарке родились патагонские мары

В Ростовском зоопарке у патагонских мар – самки Моники и самца Эрнеста – во второй раз родились детеныши. Событие произошло еще в начале августа, но донской зоосад сообщил радостную новость только 4 сентября.Сейчас малыши уже окрепли и питаются не только материнским молоком, но и самой настоящей взрослой пищей: овощами, фруктами, травой, сеном и веточками. С ними и родителями в вольере живет еще детеныш из предыдущего помета.Посмотреть на новорожденных можно будет после снятия ограничительных мер, как только откроются экзотариумы (место содержания и показа посетителям экзотических животных – прим. ред.).Патагонские мары, которых из-за внешнего сходства с зайцами еще называют патагонскими зайцами, – это грызуны родом из Аргентины. Ближайший родственник мар – морская свинка. Мары – на четвертом месте среди грызунов по размерам (масса их тела может достигать 16 килограммов, а длина – 75 сантиметров). Опережают этих животных по габаритам только копибары, бобры и дикобразы.