В Ростовском СИЗО закрыли мужчину, преследовавшего школьниц

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Мужчину, преследовавшего школьниц возле подъезда в Ростове-на-Дону, закрыли в СИЗО. Об этом сообщили 10 февраля в СУ СК по Ростовской области.Как сообщили в управлении, суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу мужчины, который участвовал в преступлениях против половой неприкосновенности. Обвиняемый задержанный и пребывает в СИЗО по крайней мере до 7 апреля.Напомним, что 6 февраля около 14:00 на улице Орбитальной возле дома № 70/2 неизвестный мужчина преследовал школьницу, возвращающуюся с уроков. Девочка заметила незнакомца и успела скрыться в подъезде, прежде чем он достиг ее. Затем тот же человек обратил свое внимание на другую девочку и начал следовать за ней. Но случайный прохожий отпугнул педофила, сопроводив ребенка домой, и негодяй был вынужден убежать.Слухи о мужчине, который преследует девочек в этом районе, быстро распространились. Записи с видеокамеры были опубликованы в социальных сетях. Вскоре сам подозреваемый был задержан местными жителями, которые вызвали полицию и передали его сотрудникам.