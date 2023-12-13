В Ростовской области 32-летнего мужчину закрыли в СИЗО за убийство знакомого

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В Семикаракорском районе 32-летнему мужчине избрали меру пресечения. Его подозревают по статье «Убийство».По версии следствия, 10 декабря 2023 года мужчина находился дома со своим 49-летним знакомым в городе Константиновске. В какой-то момент между ними завязалась словестная перепалка которая быстро переросла в серьезный конфликт. Неприятель схватил нож и ударил мужчину в область шеи и лица. От полученных ранений он скончался на месте.Правоохранители задержали злоумышленника. В отношении него избрали меру пресечения в виде заключению под стражу.- По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления,- добавили в СУУ СК по Ростовской области.