В Ростове на мужчину, преследовавшего школьниц, завели уголовное дело

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В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины, который преследовал двух малолетних девочек. Его подозревают в развратных действиях.Инцидент произошел 6 февраля примерно в 14:00 на улице Орбитальной. Вблизи дома № 70/2 подозрительный мужчина начал преследовать школьницу, которая возвращалась с уроков. Несовершеннолетняя заметила незнакомца и успела скрыться в подъезде, прежде чем он смог догнать ее. После этого мужчина начал преследовать другую девочку. Свое странное поведение он не смог скрыть от прохожего. Молодой человек проводил школьницу до ее квартиры, а когда он вышел на улицу, незнакомец исчез.Информация о подозрительном мужчине быстро разлетелась по социальным сетям. На следующий день его поймали местные жители и передали полиции.Как сообщили в СУ СК по Ростовской области, ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления в отношении половой неприкосновенности. В настоящий момент решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.