В Ростовском-на-Дону зоопарке за полгода на свет родились 106 животных
В Ростовском зоопарке за полгода животных стало на 106 особей больше. Об этом в соцсетях 1 июня сообщили сотрудники зоосада.
Пополнение наблюдается у такинов мишми, европейских муфлонов, коз камори, кубанских и дагестанских туров, мархуров, патагонских мар, нильских крыланов, голубых и гривистых баранов, кенгуру серых и Беннетта, красных мартышек и игрунок, кошачьих лемуров и сурикатов, филинов и лебедей, а также у различных рыб.
Специалисты смогли выходить даже самых слабых и травмированных животных.