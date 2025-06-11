В Ростовском-на-Дону зоопарке за полгода на свет родились 106 животных

Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк

В Ростовском зоопарке за полгода животных стало на 106 особей больше. Об этом в соцсетях 1 июня сообщили сотрудники зоосада.Пополнение наблюдается у такинов мишми, европейских муфлонов, коз камори, кубанских и дагестанских туров, мархуров, патагонских мар, нильских крыланов, голубых и гривистых баранов, кенгуру серых и Беннетта, красных мартышек и игрунок, кошачьих лемуров и сурикатов, филинов и лебедей, а также у различных рыб.Специалисты смогли выходить даже самых слабых и травмированных животных.