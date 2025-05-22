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В Ростовском зоопарке на свет появились детеныши павлинов, цесарок и индюшек

В Ростовском зоопарке на свет появились детеныши павлинов, цесарок и индюшек
В Ростовском зоопарке – радостное событие: на свет появились детеныши павлинов, цесарок и индюшек. Об этом сообщили представители зоопарка 22 мая.

Птенцы активно перемещаются по открытой территории и знакомятся с окружающей средой. В скором времени посетители смогут увидеть новых обитателей зоопарка.

Стоит отметить, что этой весной в зоопарке донской столицы наблюдается значительное увеличение популяции животных. Ранее стало известно о рождении детенышей европейских муфлонов, кенгуру и кошачьих лемуров.
Фото: Ростовский зоопарк
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