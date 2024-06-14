В Ростовском зоопарке – пополнение в семье ягнят-муфлонов

Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк.

В Ростовском зоопарке показали ягнят-муфлонов, родившихся в апреле и мае. Кадры малышей появились на сайте зоосада 13 июня.Пополнение было в семьях Вольта и Щебы, Шера, Беллы, Бьянки, Димона и Дафны. Несколько маленьких парнокопытных уже практически окрепли и стали более самостоятельными.Муфлоны представляют собой вид небольших баранов. Считается, что именно они были прародителями домашних овец. Встретить этих животных можно в горах средиземноморских островов: Корсики (Франция) и Сардинии (Италия). Муфлоны предпочитают питаться дикорастущим люпином, вереском и крапивой.Напомним, недавно в Ростовском зоопарке у пары черных лебедей вылупились четыре малыша.