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В Ростовском зоопарке в зимний вольер переселили кошачьих лемуров

В Ростовском зоопарке в зимний вольер переселили кошачьих лемуров
В Ростовском-на-Дону зоопарке продолжают переселять животных в зимние вольеры. В этот раз к новому жилищу придется привыкать кошачьим лемурам. Об этом рассказали сотрудники зоосада 8 октября в соцсетях.

- Но печалиться не стоит! Мы вам будем показывать их жизнь в наших видеороликах, - пишут сотрудники зоосада.

Кошачий лемур - это более известный вид семейства лемуровых. Животные стройные и по величине напоминают кошку, длина их тела составляет от 38 до 45 сантиметров. Животные активны в ночное время и ведут общественный образ жизни. Как правило, они питаются фруктами, листьями, цветками, травянистыми растениями и редко – насекомыми.

Напомним, в зимний вольер уже переселили карликового бегемота Найма. Теперь он живет в павильоне «Животные Африки».
Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк
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