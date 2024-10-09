В Ростовском зоопарке в зимний вольер переселили кошачьих лемуров

Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк

В Ростовском-на-Дону зоопарке продолжают переселять животных в зимние вольеры. В этот раз к новому жилищу придется привыкать кошачьим лемурам. Об этом рассказали сотрудники зоосада 8 октября в соцсетях.- Но печалиться не стоит! Мы вам будем показывать их жизнь в наших видеороликах, - пишут сотрудники зоосада.Кошачий лемур - это более известный вид семейства лемуровых. Животные стройные и по величине напоминают кошку, длина их тела составляет от 38 до 45 сантиметров. Животные активны в ночное время и ведут общественный образ жизни. Как правило, они питаются фруктами, листьями, цветками, травянистыми растениями и редко – насекомыми.Напомним, в зимний вольер уже переселили карликового бегемота Найма. Теперь он живет в павильоне «Животные Африки».