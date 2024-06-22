В Ростовском цирке после капитального ремонта появится отдельный вход для людей с ОВЗ

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После капитального ремонта в Ростовском цирке появится отдельный вход для людей с ОВЗ. Директор цирка Ирина Юркова рассказала об этом редакции DonDay.Для удобства людей с ограниченными возможностями руководство развлекательного учреждения позаботилось о том, чтобы сделать дополнительный вход. Расположен он будет со стороны улицы Максима Горького.- Во время обсуждения планов на капитальный ремонт мы обязательно учли особенности некоторых жителей, - добавляет Ирина Юркова.Кроме того, планируется сделать отдельный вход и санузел, посещать цирковые представления людям с проблемами с опорно-двигательной системой станет намного комфортнее. После капитального ремонта планируется увеличить количество помещений для животных, которые будут оборудованы в соответствии со всеми нормами и требованиями по содержанию четвероногих цирковых артистов.Напомним, что Ростовский цирк закрыт на 3 года в связи с масштабной реконструкцией. На данный момент специалисты заняты обновлением фасада и крыши. Ремонтные работы только начались. Планируется восстановить объект культурного наследия, не нарушая его внешнего вида. Работы будут затрагивать все уголки старого здания.