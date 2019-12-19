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В ростовском аэропорту Платов отменили вылет самолета до Стамбула

В ростовском аэропорту Платов отменили вылет самолета до Стамбула
В ростовском аэропорту Платов отменили вылет самолета до Стамбула и задержали рейс до Самары. Об этом сообщает онлайн-табло Платова.

Согласно данным табло, лайнер компании Turkish airlines должен был вылететь в 4:20. Однако сегодня вылет отменили. Авиакомпания сообщила, что самолет вылетит в Стамбул 22 декабря.

Рейс Ростов - Самара задержали на шесть часов. Лайнер должен был по расписанию отправиться в Самару в 14:10. Из-за позднего прибытия самолета вылет отложили до 18 часов.

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