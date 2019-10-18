Из Ростова отменили рейсы в Стамбул и Владикавказ



Из-за непогоды из Ростова отменили рейсы в Стамбул и Владикавказ. Такие сведения содержит онлайн-табло аэропорта Платов.



Туман, обрушившийся ночью и утром 20 октября на Ростовскую область, стал причиной отмены двух утренних авиарейсов. Не вылетели лайнеры сообщением Платов - Стамбул отправлением в 4:05 и Платов - Владикавказ, который должен был вылететь в 8:45.



Согласно данным онлайн-табло, вылет рейсов назначен на 20:10 при условии, что непогода снова не решит вмешаться в планы аэропорта.