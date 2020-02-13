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Из-за метеоусловий в ростовском аэропорту Платов задержали несколько рейсов

Из-за метеоусловий в ростовском аэропорту Платов задержали несколько рейсов
Из-за метеоусловий в ростовском аэропорту Платов задержали несколько рейсов. Об этом сообщает онлайн-табло авиагавани.

Рейс Ростов – Москва, запланированный на 10:30, вылетит в 13:50. Еще два полета до столицы состоятся в 14 часов – по расписанию они были запланированы на 5:15 и 12:55. Самолет направлением Ростов – Минск вылетит в 14:00 вместо 3:15. В то же время из Платова отправится самолет до Казани, вылет которого должен был состояться в 13:05. Ожидаемое время отправления рейса Ростов – Дубай – 14:30. Согласно расписанию самолет должен был вылететь еще в 3:50.

Известно также, что рейсы Ростов – Стамбул и Ростов – Москва отменили.

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