Из-за метеоусловий в ростовском аэропорту Платов задержали несколько рейсов



Из-за метеоусловий в ростовском аэропорту Платов задержали несколько рейсов. Об этом сообщает онлайн-табло авиагавани.



Рейс Ростов – Москва, запланированный на 10:30, вылетит в 13:50. Еще два полета до столицы состоятся в 14 часов – по расписанию они были запланированы на 5:15 и 12:55. Самолет направлением Ростов – Минск вылетит в 14:00 вместо 3:15. В то же время из Платова отправится самолет до Казани, вылет которого должен был состояться в 13:05. Ожидаемое время отправления рейса Ростов – Дубай – 14:30. Согласно расписанию самолет должен был вылететь еще в 3:50.



Известно также, что рейсы Ростов – Стамбул и Ростов – Москва отменили.