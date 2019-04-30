В ростовском Платове из-за технической неисправности отменили вылет «Суперджета»





Из ростовского аэропорта Платов отменён вылет «Суперджета» в Москву. Об этом 8 мая сообщили в пресс-службе южного хаба.



По предварительным данным, во время проверки самолёта «Суперджет-100» авиакомпании «Аэрофлот» перед полётом была обнаружена техническая неисправность.

- Вылет борта отменён, - прокомментировали в аэропорту, - пассажиры сняты с самолёта.



Это не первый инцидент с данным типом воздушного судна в ростовском аэропорту. В апреле из Ростова не смог вылететь в Шереметьево «Суперджет-100» авиакомпании «Азимут». Бортпроводники не смогли закрыть дверь в салон самолёта. В результате вылет был отменён.



Отметим, что после трагедии в аэропорту Шереметьево внимание к «Суперджетам» усилилось. В разных городах России были назначены дополнительные проверки лайнеров. Добавим, что «Суперджеты» являются основными моделями самолёта, на которых совершает перелёты базовый перевозчик ростовского аэропорта - авиакомпания «Азимут».



Напомним, трагедия произошла 5 мая. Самолёт «Суперджет» авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, вскоре после взлёта запросил аварийную посадку. Во время приземления судно ударилось о взлётную полосу, после чего загорелось.



В результате происшествия погиб 41 человек, среди которых один бортпроводник. В настоящее время следователи рассматривают несколько причин случившегося: удар молнии, пожар в салоне из-за попадания в левый бак самолета постороннего объекта, ошибка пилотирования и превышающий вес самолета полный топливный бак.