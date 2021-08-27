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В Ростовской области живой нашли пропавшую 61-летнюю женщину

В Ростовской области живой нашли пропавшую 61-летнюю женщину
В Ростовской области нашли живой 61-летнюю женщину, пропавшую без вести. Татьяна Сердинова не выходила на связь с родственниками несколько дней.

Жительница станицы Вешенской Шолоховского района ушла из дома 26 августа. С тех пор женщину никто не видел. Домой она не вернулась. Родные тут же забили тревогу и написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтерские отряды и СМИ. Кроме того, ориентировку на пропавшую активно распространяли в соцсетях неравнодушные жители Дона.

Через несколько дней, 31 августа, Татьяну Сердинову нашли живой. Где она находилась все это время, пока не известно.

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