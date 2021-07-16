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В Ростовской области нашли живой без вести пропавшую 34-летнюю женщину

В Ростовской области нашли живой без вести пропавшую 34-летнюю женщину
На Дону живой нашли без вести пропавшую 34-летнюю женщину. Рахима Рахимова не выходила на связь с родственниками с 7 июля.

В тот день она вышла из дома в Каменске-Шахтинском и так и не вернулась. Родные не знали, куда Рахима могла отправиться. Они тут же забили тревогу. Родственники написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры и СМИ.

17 июля пропавшую нашли живой. Почему женщина не выходила на связь, неизвестно.

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