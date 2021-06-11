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В Ростове нашли живой пропавшую 73-летнюю женщину

В Ростове нашли живой пропавшую 73-летнюю женщину
В Ростове-на-Дону нашли живой пропавшую без вести 73-летнюю женщину. О местонахождении Любови Васильевой не было известно почти сутки.

Последний раз пенсионерку видели утром 12 июня. В тот день она ушла из дома и так и не вернулась. Родные сразу же забили тревогу, так как бабушка не ориентируется в пространстве. Они не знали, куда могла отправиться Любовь, и написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры и СМИ.

Вечером того же дня женщину нашли живой. Где все это время находилась Любовь Васильченко, пока не известно.

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