В Ростове нашли живой пропавшую 73-летнюю женщину
В Ростове-на-Дону нашли живой пропавшую без вести 73-летнюю женщину. О местонахождении Любови Васильевой не было известно почти сутки.
Последний раз пенсионерку видели утром 12 июня. В тот день она ушла из дома и так и не вернулась. Родные сразу же забили тревогу, так как бабушка не ориентируется в пространстве. Они не знали, куда могла отправиться Любовь, и написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры и СМИ.
Вечером того же дня женщину нашли живой. Где все это время находилась Любовь Васильченко, пока не известно.