В Шахтах без вести пропавшую 33-летнюю женщину нашли живой
В Шахтах нашли живой без вести пропавшую 33-летнюю женщину. О местонахождении Нины Демешко не было известно несколько дней.
Как сообщал Rostov.ru, женщина ушла из дома 7 мая. Когда она не вернулась к вечеру, родственники забили тревогу: Нина нуждается в медицинской помощи. Родные сразу же написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам. К поискам подключились СМИ.
Спустя несколько дней, 10 мая, пропавшую нашли живой. Пока не известно, где Нина Демешко находилась все это время и почему не выходила на связь с родственниками.