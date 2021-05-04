Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Шахтах без вести пропавшую 33-летнюю женщину нашли живой

В Шахтах без вести пропавшую 33-летнюю женщину нашли живой
В Шахтах нашли живой без вести пропавшую 33-летнюю женщину. О местонахождении Нины Демешко не было известно несколько дней.

Как сообщал Rostov.ru, женщина ушла из дома 7 мая. Когда она не вернулась к вечеру, родственники забили тревогу: Нина нуждается в медицинской помощи. Родные сразу же написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам. К поискам подключились СМИ.

Спустя несколько дней, 10 мая, пропавшую нашли живой. Пока не известно, где Нина Демешко находилась все это время и почему не выходила на связь с родственниками.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.