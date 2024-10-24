Фото: СоцСети

В Ростовской области жители стали свидетелями мурмурации птиц. Снимки необычного явления разместили очевидцы 24 октября в соцсетях.Мурмурацию увидели жители села Самарского. На кадрах показано, что пернатые собрались в огромную стаю. Нередко такое явление можно наблюдать осенью. Специалисты считают, что птицы образуют стаи для выживания. Так они стараются защититься от нападения хищников, чтобы сложнее было выбрать подходящий момент для атаки.Кроме того, в стае птицам легче отыскать еду или отдохнуть перед перелетом.Напомним, что мурмурация – это явление, при котором птицы образуют стаи и ведут себя как единое целое.