Ростовчане стали свидетелями мурмурации птиц

Фото: СоцСети

В Ростове жители стали свидетелями мурмурации птиц. Кадры горожане разместили в соцсетях 15 ноября.По словам горожан, с приходом неблагоприятной погоды в донскую столицу птицы начали улетать в южные края. В ноябре последние стаи отправляются туда, где тепло.На кадрах видно, что множество птиц образовали стаю и рисовали в небе различные фигуры. Уникальное природное явление назвали мурмурацией. В небе прослеживаются очертания русалки, бумеранга и восклицательного знака.Мурмурация – уникальное явление, при котором птицы образуют огромные стаи и ведут себя как единый организм. Считается, что мурмурация – это защитный механизм, спасающий птиц от воздушных охотников, таких как сокол или сапсан.