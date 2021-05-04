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В Ростовской области жители стали свидетелями необычного небесного явления

В Ростовской области жители стали свидетелями необычного небесного явления
Дончане стали свидетелями необычного небесного явления. 5 мая жители Ростовской области и всего юга страны могли наблюдать пролет 60 интернет-спутников.

Явление длилось всего несколько секунд, но многим удалось его запечатлеть. Житель Каменска-Шахтинского Дмитрий Слюняев успел сфотографировать, как в небе пролетела цепочка из маленьких вспышек, похожих на звезды Ковша Большой Медведицы.

- Наблюдали в направлении Волгодонска, градусов около тридцати над горизонтом, - написали в соцсетях.

Необычное явление, которое видели дончане, - это запуск на орбиту ракеты с 60 интернет-спутниками. Именно эти 60 вспышек создали такую цепь ярких звезд. Ракета принадлежит компании, предоставляющей широкополосный спутниковый интернет.

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