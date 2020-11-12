В Ростовской области жители среднего и предпенсионного возрастов составляют большинство новых зараженных

Люди среднего и предпенсионного возрастов (от 46 до 65 лет) составляют абсолютное большинство, а именно - 42,7%, новых случаев заражения коронавирусом в Ростовской области. За сутки COVID-19 заболел 131 дончанин этой возрастной категории.Жители, которым от 18 до 45 лет, заражаются реже (26,2%, или 81 человек), практически с такой же частотой подхватывают вирус пенсионеры в возрасте от 66 до 79 лет (22,3%, или 69 человек). Самую малую долю среди выявленных 14 ноября больных составляют люди старше 80 лет (20 человек) и дети (7 человек).При этом именно граждане, которым от 46 до 65 лет, чаще всего становятся жертвами COVID-19 в регионе. Только за минувшие сутки коронавирус убил 18 дончан в возрасте от 54 до 74 лет.Напомним, 14 ноября в Ростовской области зарегистрировали 309 новых случаев заражения ковидом. Общее количество инфицированных близится к 35 тысячам.