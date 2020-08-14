В Ростовской области среди новых инфицированных вирусом COVID-19 большинство — люди в возрасте от 46 лет

Люди в возрасте от 46 до 65 лет составляют большую часть новых инфицированных вирусом COVID-19 в Ростовской области (41,7%). Об этом сообщает региональное правительство.По данным на 17 августа, коронавирус подтвердился у 127 дончан. 37,8% из них составляют люди от 18 до 45 лет, 13,4% - от 66 до 79 лет, 3,9% - дети. Жителей Ростовской области старше 80 лет - всего 3,2%. У пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями COVID-19 чаще всего протекает в тяжелой форме. Осложнения, которые вызывает опасный вирус, могут привести к смерти.С начала пандемии в донском регионе коронавирус выявили у 15 123 человек. Скончались от COVID-19 уже 288 пациентов.