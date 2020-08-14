Большинство новых больных коронавирусом на Дону – люди в возрасте от 46 до 65 лет

Большинство новых заразившихся коронавирусом на Дону – люди в возрасте от 46 до 65 лет, сообщает донское правительство.Они составляют практически половину от 129 выявленных 16 августа больных, а именно - 56 человек. Немного меньше, 47 человек, жителей с ковидом в возрасте от 18 до 45 лет. Кроме того, за последние сутки заразились 21 пенсионер, трое детей и два пожилых человека старше 80 лет.Несмотря на то, что пенсионеры среди новых заразившихся составляют обычно небольшую долю, именно они чаще остальных становятся жертвами COVID-19. Только за последние сутки скончались трое дончан в возрасте от 61 года до 78 лет.