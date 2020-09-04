Люди от 46 лет составляют почти половину заразившихся COVID-19 за сутки в Ростовской области

В Ростовской области почти половину заразившихся вирусом COVID-19 за минувшие сутки составляют люди в возрасте от 46 лет. О данных на 7 сентября сообщили в правительстве донского региона.Среди новых инфицированных коронавирусом (151 человек) граждан в возрасте от 46 до 65 лет больше всего — 49%. Почти в два раза меньше зафиксировано заболевших от 18 до 45 лет — 23,9%. Люди от 66 до 79 лет составляют 21,2%, дети — 1,3%. За сутки выявлены семь дончан старше 80 лет — 4,6%. Именно представители такой возрастной категории наиболее подвержены риску тяжелого течения опасного вируса.Всего в донском регионе коронавирусом заразились 17 936 человек. Жертвами COVID-19 стали 373 пациента.