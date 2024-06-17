В Ростове 18 июня ожидаются магнитные бури

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Жителей Ростова 18 июня ожидают магнитные бури. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии.Геомагнитные удары начнут атаковать Землю с 06:00. Шторм достигнет по силе 4 баллов. Закончится буря только к 12:00.Метеозависимым людям в этот период будет нелегко. Они могут чувствовать головную боль и другие недомогания. Чтобы улучшить состояние, в этот день не стоит перетруждаться как умственно, так и физически. Также лучше отказаться от вредной еды и кофе.