В Ростовской области жертвами COVID-19 стали ещё 13 человек

В Ростовской области зарегистрировали ещё 13 случаев смерти от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили на сайте регионального правительства 20 октября.За минувшие сутки скончались семь женщин в возрасте от 60 до 73 лет и шестеро мужчин 40-летнего, 42-летнего, 61-летнего, 62-летнего, 69-летнего и 76-летнего возраста. У всех пациентов помимо ковида обнаружили хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.Так, с нарастающим итогом число жертв COVID-19 достигло 677. По России этот показатель на сегодняшний день составил 24 635.Напомним, в Ростовской области за минувшие сутки новым вирусом заразились 353 человека. Это новый рекорд для донской столицы за всё время пандемии на Дону.