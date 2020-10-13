В Ростовской области женщины с коронавирусом родили 113 детей

В Ростовской области более сотни женщин с коронавирусом родили здоровых детей. Об этом 15 октября рассказала министр здравоохранения региона Татьяна Быковская во время брифинга.Всего за период пандемии COVID-19 диагностировали у 163 беременных. У 110 рожениц с подтвержденной опасной инфекцией появились 113 детей, среди которых - три двойни. Все малыши прошли тест на COVID-19, по результатам которого ни у одного болезнь не подтвердилась.И дети, и их мамы чувствуют себя хорошо.