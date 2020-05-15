В Ростовской области 13 беременных заражены коронавирусом

В Ростовской области число беременных, больных COVID-19, составляет 13. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Татьяна Быковская во время брифинга 19 мая.- В общей сложности за весь период зарегистрировали 24 беременных с коронавирусом. Ровно половина из них уже выздоровела. За весь период пандемии родились 13 детей от 11 рожениц с COVID-19, - сообщила министр. - У них наблюдается лёгкое и среднетяжёлое течение заболевания.Коронавирус на территории Ростовской области подтвердили у 262 детей, 97 из которых уже выздоровели. В стационаре проходили лечение семеро, двое пока так и остаются в больнице. Пневмонию наблюдали у одного ребёнка, но она протекала легко, и он уже выздоровел.Вчера, 18 мая, очередная роженица с коронавирусом родила малыша. И мама, и кроха чувствуют себя хорошо. Напомним, что в донском регионе проводят обязательные тесты на COVID-19 женщинам на 38-й неделе беременности.