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В Ростовской области у женщин с коронавирусом родились 29 детей

В Ростовской области у женщин с коронавирусом родились 29 детей
В Ростовской области несколько десятков женщин с коронавирусом родили детей. За весь период COVID-19 подтвердили у 57 беременных. По состоянию на 17 июня малыши появились примерно у половины. Об этом во время брифинга рассказала министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.

У 27 рожениц с подтверждённым коронавирусом на Дону появились 29 детей. Все крохи прошли тест на наличие инфекции. К счастью, ни у одного болезнь не подтвердилась. И дети, и их мамы чувствуют себя хорошо.

Напомним, что с момента начала пандемии в регионе стали обязательно брать под наблюдение всех женщин на 38-й неделе беременности. Их обследуют на COVID-19. В случае, если инфекцию выявляют, пациенток изолируют, и роды принимают с соблюдением мер безопасности.

Теги: коронавирус в Ростове коронавирус у беременных

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