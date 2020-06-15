В Ростовской области у женщин с коронавирусом родились 29 детей

В Ростовской области несколько десятков женщин с коронавирусом родили детей. За весь период COVID-19 подтвердили у 57 беременных. По состоянию на 17 июня малыши появились примерно у половины. Об этом во время брифинга рассказала министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.У 27 рожениц с подтверждённым коронавирусом на Дону появились 29 детей. Все крохи прошли тест на наличие инфекции. К счастью, ни у одного болезнь не подтвердилась. И дети, и их мамы чувствуют себя хорошо.Напомним, что с момента начала пандемии в регионе стали обязательно брать под наблюдение всех женщин на 38-й неделе беременности. Их обследуют на COVID-19. В случае, если инфекцию выявляют, пациенток изолируют, и роды принимают с соблюдением мер безопасности.