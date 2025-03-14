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В Ростовской области женщина предстала перед судом за убийство знакомой

В Ростовской области женщина предстала перед судом за убийство знакомой
В Неклиновском районе Ростовской области осудили женщину за убийство приятельницы. Трагедия произошла 5 августа 2024 года в селе Новобессергеневка.

По информации следствия, женщина была в гостях у своей знакомой. Во время застолья между ними произошла ссора. Гостья схватилась за нож и нанесла шесть ударов в шею местной жительнице. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Подозреваемую задержали. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Как сообщили в прокуратуре Ростовской области, суд приговорил ее к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также в качестве дополнительного наказания определено ограничение свободы на срок 1 год.

По данным регионального СУ СКР, приговор в законную силу еще не вступил.
Фото: Дондей
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