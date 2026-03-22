В Ростовской области сбили беспилотники ночью 22 марта
В Ростовской области сбили беспилотники ночью 22 марта. Информацию предоставили в Минобороны РФ.
По данным главы региона Юрия Слюсаря, атаку дронов отразили в Тарасовском, Кашарском, Милютинском и Родионово-Несветайском районах. К счастью, в происшествии разрушений нет, люди не пострадали.
Всего над Россией уничтожили 25 дронов. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа уничтожили над Московским регионом, Владимирской, Белгородской, Курской, Тульской, Рязанской, Ростовской, Воронежской, Брянской областей и акваторией Черного моря.