Ростовчане пожаловались на открытые люки на трех улицах города

Ростовчане бьют тревогу: в различных районах города были зафиксированы случаи, когда крышки канализационных люков оказались открыты или полностью отсутствовали. Обеспокоенные жители обратились с жалобами на сайт администрации города в раздел "Благоустройство", выражая опасения за свою безопасность и безопасность детей.Особую тревогу вызывает ситуация на улице Таганрогской, где у дома №139/2 обнаружены два открытых люка. Как сообщают местные жители, эти люки расположены на тропинке, активно используемой как взрослыми, так и детьми для прохода к ближайшей спортивной площадке. Кроме того, по этой тропинке гуляют малыши из соседних домов, катаются на велосипедах и выгуливают домашних животных.- Есть опасность того, что кто-то туда провалится и переломает себе все, так же там прячутся животные, не так давно там была кошка с котятами, и дети залазили в эти люки за ними. В темноте эти люки тоже не особо видно, - опасаются ростовчане. Жители настоятельно просят отремонтировать злополучные люки и обеспечить их надежное закрытие в дальнейшем.Аналогичные проблемы зафиксированы и по другим адресам. На улице Волоколамской, 4, и проспекте Ленина, 212А, люки, расположенные на газонах возле жилых домов, пришли в негодность.Жители дома №4 по улице Волоколамской сообщили о появлении неприятного запаха, который, как оказалось, исходил от взломанного основания колодца канализации вместе с крышкой. По их предположениям, причиной такого повреждения могли стать "черные ассенизаторы", которых они неоднократно видели на улице.